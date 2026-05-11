Moradores de Duque de Caxias denunciam má conservação de cemitério na Baixada Fluminense

Os agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) já colheram o depoimento de um responsável pelo cemitério - Foto: Reprodução

Os agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) já colheram o depoimento de um responsável pelo cemitério - Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga uma denúncia sobre problemas de conservação no Cemitério Nossa Senhora do Belém, no Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A investigação iniciou após túmulos serem encontrados abertos e ossadas localizadas em sacos plásticos.

Os agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) já colheram o depoimento de um responsável pelo cemitério. Ele foi conduzido para a delegacia depois de policiais realizarem perícia no local, na última sexta-feira (8). Segundo a Polícia Civil, os investigadores pediram documentos que esclareçam a situação. Outras diligências estão em andamento.

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A Prefeitura de Duque de Caxias acompanha o caso. Equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, da Secretaria de Serviços Públicos, da Secretaria do Meio Ambiente participaram da ocorrência junto com a 59ª DP. De acordo com a prefeitura, os cemitérios do município são administrados pela empresa AG-R desde 2011, em uma concessão com validade de 20 anos. Por atuação da Procuradoria-Geral, o Poder Executivo vem, desde 2020, tentando retomar a administração por meio de medidas judiciais.

"Mesmo sendo a administração do cemitério de responsabilidade da concessionária, a Prefeitura de Duque de Caxias enviou equipe para realizar fiscalização imediata, e medidas administrativas sancionatórias serão tomadas em caso de comprovação dos tristes fatos narrados na denúncia", explicou em nota. A prefeitura ainda disse que, até o momento, não recebeu nenhuma denúncia formal relacionada ao cemitério.