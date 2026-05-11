Rato invade vagão feminino e causa pânico entre passageiras no MetrôRio; Vídeo!

Um rato dentro de um vagão feminino do MetrôRio provocou pânico entre as passageiras na última sexta-feira (8), durante um trajeto na Linha 2, no sentido Pavuna. A situação viralizou nas redes sociais e o vídeo já ultrapassa 1 milhão de visualizações em uma rede social nesta segunda-feira (11).

De acordo com relatos de passageiras, a situação gerou desespero dentro do vagão. Muitas teriam subido nos bancos para evitar o contato com o animal, enquanto outras tentavam se afastar rapidamente. Algumas pessoas acreditaram inicialmente se tratar de um assalto. Durante o tumulto, passageiras relataram ter se machucado, ficando com escoriações e hematomas devido à movimentação brusca dentro do vagão.

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Procurado, o MetrôRio informou que realiza regularmente a desratização e controle de outras pragas no sistema metroviário. A concessionária ressalta ainda que a limpeza é feita diariamente, em diversos períodos. Sobre o vídeo mencionado, a empresa esclarece que as equipes da concessionária não foram acionadas.





Reprodução/ Instagram @katinnha10