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Rato invade vagão feminino e causa pânico entre passageiras no MetrôRio; Vídeo!

O MetrôRio informou que realiza regularmente a desratização

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de maio de 2026 - 11:59
A situação gerou desespero dentro do vagão
A situação gerou desespero dentro do vagão -

Um rato dentro de um vagão feminino do MetrôRio provocou pânico entre as passageiras na última sexta-feira (8), durante um trajeto na Linha 2, no sentido Pavuna. A situação viralizou nas redes sociais e o vídeo já ultrapassa 1 milhão de visualizações em uma rede social nesta segunda-feira (11).

De acordo com relatos de passageiras, a situação gerou desespero dentro do vagão. Muitas teriam subido nos bancos para evitar o contato com o animal, enquanto outras tentavam se afastar rapidamente. Algumas pessoas acreditaram inicialmente se tratar de um assalto. Durante o tumulto, passageiras relataram ter se machucado, ficando com escoriações e hematomas devido à movimentação brusca dentro do vagão.

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Procurado, o MetrôRio informou que realiza regularmente a desratização e controle de outras pragas no sistema metroviário. A concessionária ressalta ainda que a limpeza é feita diariamente, em diversos períodos. Sobre o vídeo mencionado, a empresa esclarece que as equipes da concessionária não foram acionadas.


Autor: Reprodução/ Instagram @katinnha10 | Descrição:

Tags:

MetroRio Rato no Metrô Viralização nas Redes Sociais

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