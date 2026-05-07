Luiz Roberto usa rede sociais para compartilhar avanço em seu tratamento

Luis Roberto celebra ter chegado na quarta semana de tratamento contra neoplasia na região cervical - Foto: Reprodução/@luisrobertoreal

Luis Roberto celebra ter chegado na quarta semana de tratamento contra neoplasia na região cervical - Foto: Reprodução/@luisrobertoreal

Luiz Roberto atualizou seu estado de saúde através de uma postagem feita nesta quarta (6) em seu perfil do Instagram. Na publicação, ele destaca que chegou na quarta semana de tratamento e agradece o carinho e cuidado dos profissionais de saúde que o trataram até aqui.

"Quarta semana! Vencemos metade do caminho! Seguimos firmes. E agradecendo a profusão de carinho, a dedicação dos profissionais e a fé de todos!", publicou o narrador que está em fase de tratamento contra neoplasia na região cervical e ficará de fora da narração da Globo para a Copa do Mundo deste ano.

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Após a publicação, o narrador recebeu uma enxurrada de mensagens celebrando o avanço do tratamento e desejando energias positivas. Famosos como Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor e Serginho Groisman comentaram o post.

“Bora seguir firme, meu amigo!", comentou a apresentadora Ana Maria Braga. "Notícia maravilhosa amigo", disse Serginho Groisman. "Deus na frente, meu amigo. Já deu tudo certo", publicou o sambista Neguinho da Beija-Flor.