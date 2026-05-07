INSS realiza ação especial de Salário-maternidade no estado do Rio de Janeiro

A ação valoriza o papel da mulher no mercado de trabalho e busca ampliar o acesso a direitos previdenciários - Foto: Divulgação

A ação valoriza o papel da mulher no mercado de trabalho e busca ampliar o acesso a direitos previdenciários - Foto: Divulgação

Nos dias 7 e 8 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará atendimentos em 18 agências do estado do Rio de Janeiro com foco na orientação, solicitação de pedidos de salário-maternidade, análise e, em alguns casos, até mesmo na concessão imediata deste benefício. A ação ocorre em celebração ao Dia das Mães.

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O atendimento, presencial e humanizado, ocorrerá nas unidades selecionadas, durante o horário de funcionamento, sem a necessidade de agendamento antecipado.

Salário-maternidade é o benefício pago à segurada durante o afastamento do trabalho em razão do nascimento de filho ou filha, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. A documentação necessária para solicitar o benefício varia conforme o caso e pode ser consultada no site do INSS.

A ação valoriza o papel da mulher no mercado de trabalho e busca ampliar o acesso a direitos previdenciários, além de reforçar a importância do salário-maternidade na garantia de segurança financeira durante o período após o nascimento ou a adoção.

Confira as Agências da Previdência Social (APS) participantes da ação de Dia das Mães nos dias 7 e 8 de maio:

- APS RJ Copacabana

- APS RJ Av. Brasil

- APS RJ Bangu

- APS Niterói - Centro

- APS Duque de Caxias

- APS Nova Iguaçu

- APS Resende

- APS Valença

- APS Vassouras

- APS Volta Redonda

- APS Piraí

- APS Petrópolis

- APS Teresópolis

- APS Bom Jardim

- APS Cantagalo

- APS Nova Friburgo

- APS Três Rios

- APS Macaé