INSS realiza ação especial de Salário-maternidade no estado do Rio de Janeiro
Atendimento sem agendamento prévio ocorre em 18 agências nos dias 7 e 8 de maio em homenagem ao Dia das Mães
Nos dias 7 e 8 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará atendimentos em 18 agências do estado do Rio de Janeiro com foco na orientação, solicitação de pedidos de salário-maternidade, análise e, em alguns casos, até mesmo na concessão imediata deste benefício. A ação ocorre em celebração ao Dia das Mães.
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O atendimento, presencial e humanizado, ocorrerá nas unidades selecionadas, durante o horário de funcionamento, sem a necessidade de agendamento antecipado.
Salário-maternidade é o benefício pago à segurada durante o afastamento do trabalho em razão do nascimento de filho ou filha, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. A documentação necessária para solicitar o benefício varia conforme o caso e pode ser consultada no site do INSS.
A ação valoriza o papel da mulher no mercado de trabalho e busca ampliar o acesso a direitos previdenciários, além de reforçar a importância do salário-maternidade na garantia de segurança financeira durante o período após o nascimento ou a adoção.
Confira as Agências da Previdência Social (APS) participantes da ação de Dia das Mães nos dias 7 e 8 de maio:
- APS RJ Copacabana
- APS RJ Av. Brasil
- APS RJ Bangu
- APS Niterói - Centro
- APS Duque de Caxias
- APS Nova Iguaçu
- APS Resende
- APS Valença
- APS Vassouras
- APS Volta Redonda
- APS Piraí
- APS Petrópolis
- APS Teresópolis
- APS Bom Jardim
- APS Cantagalo
- APS Nova Friburgo
- APS Três Rios
- APS Macaé