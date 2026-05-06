Passageira é agredida por motociclista de aplicativo após desistir da corrida
A vítima teve ferimentos e foi levada ao hospital
Uma passageira de 51 anos, identificada como Ana Cristina Durão Nunes, registrou ocorrência na delegacia após ser agredida por um motociclista de aplicativo durante uma corrida no Jardim Botânico, na noite desta quarta-feira (29), depois de reclamar das condições de segurança do equipamento fornecido pelo condutor. A passageira solicitou a corrida por volta das 22h, depois de mais um dia de trabalho, com destino à Tijuca.
O embarque ocorreu em frente ao Shopping da Gávea, e a corrida foi solicitada por meio de um aplicativo. Durante o trajeto até a Tijuca, a passageira percebeu que o capacete fornecido pelo motociclista estava sem viseira e afirmou que não teria aceitado a viagem caso tivesse notado previamente a condição do equipamento de segurança.
Segundo a denúncia, após a reclamação, o condutor parou a motocicleta e passou a agredir a passageira, utilizando o capacete para atingi-la na cabeça.
A vítima sofreu ferimentos e precisou ser levada ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas já recebeu alta.
Em nota, a empresa 99 informou que o motociclista foi bloqueado permanentemente da plataforma. A empresa também afirmou que entrou em contato com a passageira para oferecer apoio, incluindo despesas médicas e atendimento psicológico, além de se colocar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
O caso foi registrado na 15ª DP da Gávea e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).