Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 36 milhões

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio.

Leia também:

MEC lança novo edital para Núcleos de Inovação Tecnológica

Governo do Rio institui regras mais rígidas para nomeação de servidores comissionados





Os números sorteados são: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59

32 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 39.390,35 cada

2.740 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 758,29 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.