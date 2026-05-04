Institutos federais passam a integrar o InovaSUS Digital

Catorze institutos federais, autarquias vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), tiveram seus projetos selecionados no Edital nº 1/2026, que trata do Laboratório InovaSUS Digital.

No total, 16 soluções tecnológicas inovadoras desenvolvidas por meio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foram escolhidas pelo Ministério da Saúde, considerando o desenvolvimento e a inovação relacionados aos desafios prioritários do Sistema Único de Saúde (SUS).

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O objetivo do edital é transformar as iniciativas apresentadas em soluções capazes de gerar impacto concreto na organização e na oferta de serviços do SUS. O chamamento recebeu 657 propostas de instituições públicas e privadas de ensino superior, empresas, startups, dentre outros. As instituições selecionadas apresentaram soluções tecnológicas alinhadas ao SUS no contexto do Programa SUS Digital e do programa Agora Tem Especialistas.

Foram submetidos projetos nas áreas de Inteligência Artificial, Telessaúde, Medicina de Precisão e Análise de Dados, além de Gestão da Informação e Vigilância em Saúde. As propostas passarão a integrar o ambiente colaborativo do Laboratório InovaSUS Digital, iniciativa criada para estimular a cooperação entre governo, instituições de ensino, centros de pesquisa e setor produtivo no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à saúde e disponíveis para a população.

Rede Federal – As instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e que foram contemplados no chamamento público foram os institutos federais Baiano (IF Baiano), Goiano (IF Goiano), Sul Rio-Grandense (IFSul), da Bahia (IFBA), da Paraíba (IFPB), de Brasília (IFB), de Mato Grosso (IFMT), de Mato Grosso do Sul (IFMS), de Santa Catarina (IFSC), de São Paulo (IFSP), de Sergipe (IFSE), do Ceará (IFCE), do Espírito Santo (Ifes) e do Maranhão (IFMA).