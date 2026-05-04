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Avião de pequeno porte cai em prédio em Belo Horizonte; Vídeo

Bombeiros foram acionados e chegaram ao local por volta de 12h25

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de maio de 2026 - 13:54
Um avião monomotor, de pequeno porte, caiu e bateu em um prédio residencial
Um avião monomotor, de pequeno porte, caiu e bateu em um prédio residencial -

Um avião monomotor, de pequeno porte, caiu e bateu em um prédio residencial na Rua Ilacir Pereira Lima, no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A aeronave saiu do Aeroporto da Pampulha, também na capital mineira. Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, haviam cinco ocupantes na aeronave, sendo que duas pessoas morreram, sendo elas piloto e copiloto, e três estão feridas em estado grave.

Três viaturas da corporação foram acionadas e chegaram no local por volta de 12h25. Ambulâncias do Samu e a Defesa Civil da capital mineira também estão no local. A aeronave caiu no estacionamento do prédio. O piloto reportou à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que estava com dificuldades na decolagem.

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Segundo o registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. A aeronave tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.


Autor: Reprodução/ G1 | Descrição:

Tags:

acidente aéreo belo horizonte corpo de bombeiros

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