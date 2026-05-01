Nathalia Valente, o marido e um filmmaker sofrem assalto em SP

A influenciadora Nathalia Valente, o marido Yuri Meirelles e um filmmaker viveram momentos de tensão durante um assalto depois da gravação de uma campanha em São Paulo. A famosa e o marido fizeram um vídeo contando aos fãs sobre como foi a ação criminosa e revelaram que o filho do casal, Thales, de sete meses, não estava com eles no momento do assalto.

Durante o vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora revelou detalhes da abordagem. “Vieram dois caras armados, botaram a arma na cabeça do Yuri, renderam a gente, não tinha o que fazer. Levaram as nossas coisas", disse.

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Entre os pertences roubados estão a aliança de casamento e outros bens de valor. Além disso, Yuri lamentou a perda de um relógio adquirido recentemente. "E ele não foi barato. Que prejuízo eu tomei", disse.

Nathália ainda comentou sobre o impacto emocional vivido durante o episódio. "Só pensei no meu filho no momento, fiquei quieta para não acontecer nada de pior", disse, e explicou a sensação de medo tomou conta de todos. Ela também refletiu sobre o esforço envolvido ao longo do dia de trabalho. "Ficamos o dia todo trabalhando... para vir duas pessoas apontar arma na nossa cara". O casal disse que se sente vulnerável: "Você fica com um sentimento de impotência tão grande", falaram.

Apesar do grande susto, a influenciadora disse que estava grata por conseguir voltar para casa. "Nada vale mais do que chegar em casa bem", disse, comentando sobre a importância de ficar com a família nesse momento. Yuri também falou sobre a tristeza da perda dos bens. "Tudo é muito suado, muito difícil de conquistar… e a gente perde assim".