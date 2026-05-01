Acidente com moto interdita faixas na Ponte Rio-Niterói e causa retenções no trânsito

Um acidente envolvendo uma moto na Ponte Rio-Niterói, na altura da Reta do Cais, no sentido Rio de Janeiro, provocou a interdição de duas faixas da via no início da tarde desta sexta-feira (1º). A ocorrência impactou diretamente o fluxo de veículos, aumentando o tempo de travessia para cerca de 23 minutos.

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As equipes de operação da EcoVias Ponte, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência, prestando socorro e organizando o trânsito para reduzir os impactos aos motoristas.

Após a atuação das equipes, o tráfego foi normalizado. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.