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Acidente com moto interdita faixas na Ponte Rio-Niterói e causa retenções no trânsito

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de maio de 2026 - 13:46
Após a atuação das equipes, o tráfego foi normalizado
Após a atuação das equipes, o tráfego foi normalizado -

Um acidente envolvendo uma moto na Ponte Rio-Niterói, na altura da Reta do Cais, no sentido Rio de Janeiro, provocou a interdição de duas faixas da via no início da tarde desta sexta-feira (1º). A ocorrência impactou diretamente o fluxo de veículos, aumentando o tempo de travessia para cerca de 23 minutos.

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As equipes de operação da EcoVias Ponte, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas e atuaram no atendimento da ocorrência, prestando socorro e organizando o trânsito para reduzir os impactos aos motoristas.

Após a atuação das equipes, o tráfego foi normalizado. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Tags:

Acidente de moto Ecovias Ponte Rio-Niterói

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