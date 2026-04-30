Taxa de desemprego cai em relação ao primeiro trimestre de 2025 e marca recorde histórico

País registra queda de 0,9% no número de desempregados em relação ao mesmo período de 2025 - Foto: Agência Brasil

País registra queda de 0,9% no número de desempregados em relação ao mesmo período de 2025 - Foto: Agência Brasil

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (30), apontaram uma taxa de desemprego de 6,1%, a menor já registrada para o primeiro trimestre do ano. Os novos dados indicam um recuo de 0,9% em relação ao primeiro trimestre de 2025, quando foi registrado um índice de 7%.

Apesar da porcentagem de desempregados no país ter aumentado 1% em relação ao período de outubro a dezembro do ano passado, o dado deste primeiro trimestre de 2026 é visto como positivo, já que o número de desempregados diminuiu em cerca de 987 mil pessoas em relação ao mesmo período de 2025.

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Além da queda no desemprego, o dado referente ao rendimento real dos trabalhadores, a soma de todas as remunerações, indica mais um recorde para o trimestre. A renda somada foi de R$ 374,8 bilhões, um aumento de 7,1% em relação a 2025, registrando aumento de R$ 24,8 bilhões na economia brasileira.

O rendimento médio do salário do trabalhador também registrou crescimento, chegando a R$ 3.722.

Outro destaque foi a queda do trabalho informal acompanhada do aumento do trabalho formal. Foram registrados 504 mil novos trabalhadores com carteira assinada no setor privado (excluindo os trabalhadores domésticos), aumento de 1,3%, cerca de 39,2 milhões de trabalhadores.