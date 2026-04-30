Festas de Nossa Senhora podem ganhar reconhecimento oficial no Rio

O projeto, de autoria do deputado Anderson Moraes, ainda está em tramitação na Alerj e deve passar pelas comissões temáticas antes de seguir para votação em plenário - Foto: Divulgação/Alerj

O projeto, de autoria do deputado Anderson Moraes, ainda está em tramitação na Alerj e deve passar pelas comissões temáticas antes de seguir para votação em plenário - Foto: Divulgação/Alerj

O mês de maio, tradicionalmente marcado por homenagens à Virgem Maria, pode ganhar ainda mais destaque no Estado do Rio de Janeiro. Um projeto apresentado pelo deputado estadual Anderson Moraes propõe incluir oficialmente as celebrações marianas no calendário de eventos fluminense, reconhecendo a relevância dessas manifestações para milhares de fiéis.

Ao longo do mês, igrejas e comunidades católicas intensificam uma série de atividades religiosas e culturais. Entre as mais tradicionais estão as coroações de Nossa Senhora, realizadas principalmente nas missas dominicais, além da oração do terço, que reúne fiéis em momentos de devoção coletiva. Essas práticas, transmitidas de geração em geração, fazem parte da identidade religiosa e cultural de diversas regiões do estado.

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“A proposta valoriza a devoção mariana e fortalece as tradições culturais do nosso estado”, afirmou o parlamentar. A iniciativa também dialoga com outras celebrações importantes do período, como o Dia das Mães, reforçando o simbolismo da maternidade presente na figura de Maria. Para apoiadores da proposta, o reconhecimento oficial pode contribuir para valorizar essas expressões de fé e incentivar sua continuidade.

Entre as mais tradicionais atividades religiosas, estão as coroações de Nossa Senhora, realizadas principalmente nas missas dominicais | Foto: Divulgação

O projeto ainda está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e deve passar pelas comissões temáticas antes de seguir para votação em plenário. Caso seja aprovado, o Mês de Maria passará a integrar oficialmente o calendário de eventos do estado.