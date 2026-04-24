Lula retira lesão de câncer no coro cabeludo e tem alta hospitalar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou nesta sexta-feira (24), a retirada de uma lesão de câncer no couro cabeludo e fez uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ele deixou o hospital por volta das 11 horas da manhã, segundo a assessoria de imprensa.

A dermatologista Cristina Abdala, que fez a retirada da lesão, explicou que se trata de um carcinoma basocelular, que é o tipo de câncer de pele mais comum causada pela exposição crônica ao Sol.

"É uma lesão localizada, não espalha para nenhum lugar. O máximo que pode acontecer é ficarem aparecendo pequenas feridas. Ele já estava acompanhando há algum tempo. Resolveu tirar. Isso não implica mau prognóstico. É acompanhamento", disse.

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O presidente chegou ao hospital por volta das 7h30 da manhã acompanhado da primeira-dama, Janja. A recomendação é que ele fique em São Paulo se recuperando e volte para Brasília apenas no domingo.

Sobre a infiltração na mão, o médico disse que havia uma pequena inflamação no local e que o presidente não ficará com nenhuma restrição de movimento.

Há expectativa de que o presidente participe de um congresso do Partido dos Trabalhadores no domingo em Brasília.