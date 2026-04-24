Aumento do teor de etanol na gasolina será debatido em maio, segundo Ministro de Minas e Energia

Decisão foi anunciada pelo ministro Alexandre Silveira, procurando soluções para a instabilidade nos preços por conta da guerra no Oriente Médio - Foto: Divulgação

Decisão foi anunciada pelo ministro Alexandre Silveira, procurando soluções para a instabilidade nos preços por conta da guerra no Oriente Médio - Foto: Divulgação

O aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32% foi pautada pelo ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, nesta sexta-feira (24), para a próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A reunião está prevista maio e quer falar sobre este aumento, que tem uma medida temporária de 180 dias.

O ministro disse que o aumento, chamado de "E32", tem respaldo técnico: "Vamos submeter ao CNPE o E32, elevando o teor de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, percentual que já teve os testes aprovados quando adotamos o E30" disse.

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Segundo o governo, o aumento pode ter como consequência, a redução de 500 milhões de litros por mês de importação de gasolina. Essa redução seria o necessário para cortar a dependência do país em relação ao mercado internacional de combustível.

O MME afirma que o aumento também vai melhorar a logística do setor, abrindo mão de toda a infraestrutura necessária para importar a gasolina ao Brasil, aumentando o nível de distribuição de outros derivados do combustível, com o diesel.

Esta proposta é uma das diretrizes da Lei do Combustível do Futuro, que procura aumentar a sustentabilidade e o uso de energias renováveis e reduzir emissões de gases no setor de transportes. Em agosto do ano passado, o etanol na gasolina já subiu de 27,5% para os 30% de atualmente.

O aumento de 32% seria por conta da guerra no Oriente Médio, que afetou diretamente o preço do petróleo e da gasolina no mundo todo. O governo brasileiro vem tomando medidas para se preparar para o momento de instabilidade atual, como redução de impostos e entre de subsídios.