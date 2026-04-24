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Fim de semana será de sol e forte calor em Niterói e São Gonçalo; confira as previsões

A semana começa na segunda-feira (27) com tempo estável e sem previsão de chuva até sábado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de abril de 2026 - 13:52
O tempo permanece estável nas duas cidades, com predomínio de sol, principalmente durante as tardes
O tempo permanece estável nas duas cidades, com predomínio de sol, principalmente durante as tardes -

Niterói e São Gonçalo seguem com temperaturas elevadas neste fim de semana. O tempo permanece estável nas duas cidades, com predomínio de sol, principalmente durante as tardes. No sábado (25), Niterói pode registrar máxima de 32°C e mínima de 22°C. Em São Gonçalo, o dia amanhece com algumas nuvens, mas o tempo segue firme, sem previsão de chuva, com máxima de 29°C e mínima de 21°C.

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No domingo (26), a previsão é de sol durante todo o dia, sem nuvens no céu, e noite de tempo aberto nas duas regiões. As temperaturas devem variar entre 22°C e 32°C. A semana começa na segunda-feira (27) com tempo estável e sem previsão de chuva até sábado. As máximas devem chegar a 32°C, enquanto as mínimas ficam em torno de 22°C.

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