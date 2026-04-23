Argentino é preso em Copacabana por injúria racial
A agressão aconteceu na fila do caixa do mercado e chamou a atenção das pessoas no local
Na última segunda-feira (20), um argentino de 65 anos foi preso em flagrante em Copacabana após proferir insultos racistas a um jovem de 23 anos em uma fila de caixa em um mercado na Rua Siqueira Campos, no bairro da Zona Sul.
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O nome dos envolvidos não foi divulgado pela Guarda Municipal, apenas que o argentino reside no Brasil há dois anos.
A vítima relatou que estava parada em frente ao idoso na fila, aguardando a sua vez para pagar as compras, quando o homem começou a reclamar pela demora. Os dois discutiram, e o argentino começou a proferir xingamentos racistas contra o jovem.
Havia outro argentino na fila que se indignou com a cena que havia presenciado e pediu ajuda à patrulha da Guarda Municipal que estava passando no momento no local.
O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada