Argentino é preso em Copacabana por injúria racial

O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Reprodução/Prefeitura do Rio de Janeiro

Na última segunda-feira (20), um argentino de 65 anos foi preso em flagrante em Copacabana após proferir insultos racistas a um jovem de 23 anos em uma fila de caixa em um mercado na Rua Siqueira Campos, no bairro da Zona Sul.

Leia também:

Manifestação por justiça mobiliza moradores após morte de mulher em São Gonçalo

Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

O nome dos envolvidos não foi divulgado pela Guarda Municipal, apenas que o argentino reside no Brasil há dois anos.

A vítima relatou que estava parada em frente ao idoso na fila, aguardando a sua vez para pagar as compras, quando o homem começou a reclamar pela demora. Os dois discutiram, e o argentino começou a proferir xingamentos racistas contra o jovem.

Havia outro argentino na fila que se indignou com a cena que havia presenciado e pediu ajuda à patrulha da Guarda Municipal que estava passando no momento no local.

O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada