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Argentino é preso em Copacabana por injúria racial

A agressão aconteceu na fila do caixa do mercado e chamou a atenção das pessoas no local

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de abril de 2026 - 11:26
O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada
O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada -

Na última segunda-feira (20), um argentino de 65 anos foi preso em flagrante em Copacabana após proferir insultos racistas a um jovem de 23 anos em uma fila de caixa em um mercado na Rua Siqueira Campos, no bairro da Zona Sul.

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O nome dos envolvidos não foi divulgado pela Guarda Municipal, apenas que o argentino reside no Brasil há dois anos.

A vítima relatou que estava parada em frente ao idoso na fila, aguardando a sua vez para pagar as compras, quando o homem começou a reclamar pela demora. Os dois discutiram, e o argentino começou a proferir xingamentos racistas contra o jovem.

Havia outro argentino na fila que se indignou com a cena que havia presenciado e pediu ajuda à patrulha da Guarda Municipal que estava passando no momento no local.

O agressor foi detido e levado até a 12ª DP (Copacabana) pelos guardas, onde a ocorrência foi registrada

Tags:

Argentino Prisão Racismo Rio de Janeiro

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