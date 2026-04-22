Voltou!: Primeira noite do 'Carnaval da Retomada' movimenta cerca de 25 mil pessoas em SG (vídeos)

O nome 'Carnaval da Retomada', expressa o que foi o histórico 21 de abril para os sambistas e o povo de São Gonçalo, entre o fim de tarde da última terça-feira e a madrugada dessa quarta (22). Um público estimado em mais de 25 mil pessoas esteve acompanhando a passsagem de sete escolas de samba na arena de destiles montada, recolocanda a cidade, a segunda maior do Estado, atrás apenas da capital Rio de Janeiro, com seus cerca de 900 mil habitantes. A retorno seu deu após exatamos 10 anos, desde a última competição da folia envolvendo agremiações da cidade.

Alegoria com o rosto da professora Marlene Salgado de Oliveira emocionou o público | Foto: Layla Mussi/OSG

O próprio local de desfiles mudou de endereço. Da antiga e tradicional Rua Francisco Portela no Patronato, o 'QG' das agremiações da cidade foi para o trecho em linha reta, entre as ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha, entre a Rua Salvatori e a Travessa Jorge Soares. Os organizadores do 'Carnaval da Retomada' - a Liga Independente das Escolas de Samba, Blocos de Carnaval e Cultura Popular de São Gonçalo (Liga SG), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo - decidiram fazer os desfiles nos mesmos corredores viários que sediam tradicionais eventos na cidade, como o desfile cívico de aniversário e da montagem dos tapetes eucarísticos.

Das 14 escolas desfilantes, sete se apresentaram nessa terça-feira, com participação especial da Unidos do Viradouro, campeão do último Carnaval no Grupo Especial.

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Hino do Tigre - A Viradouro surpreendeu, quando o cantor Wander Pires, ao abrir a noite, cantou, com sua equipe, o samba enredo da Porto da Pedra apresentado na Marquês de Sspucaí pelo Tigre, no Carnaval de 1986, no Grupo Especial, sobre os carnavais pelo mundo. Nos bastidores, comentou-e que o gesto foi uma 'cortesia' da escola de Niterói ao 'Tigre', maior escola da cidade,que ficou de fora dos desfiles, sendo convidada apenas para a entrega de troféus às agremiaçõoes campeãs do 'Carnaval da Retomada'. Sobre esse convite, a Porto da Pedra alegou não ter disponibilidade de comparecer. A festa das campeãs acontecerá nessa quinta-feira (23), feriado de São Jorge, no Parque RJ, no Boavista, a partir de 14 horas.

A Viradouro levou segmentos que foram usados na apresentação oficial que deu o título do Carnaval 2026 à escola de Niterói | Foto: Layla Mussi/OSG

Nem a Prefeitura de São Gonçalo, nem a Liga de SG se manifestam oficialmente sobre o assunto, mas o fato é que o público mostrou-se receptivo, cantando e aplaudindo com entusiasmo a Viradouro, da mesma forma que fez quando a vermelha e branca de Niterói, como cortesia e respeito aos sambistas, cantou hino oficial de 86 do 'Tigre'.

“São Gonçalo merece o retorno dessa festividade, que por mais de dez anos esteve sem estrutura. De coração, quero agradecer a nossa Secretaria de Turismo e Cultura, à Liga Gonçalense e a todas as escolas que estão participando. Estou muito feliz em ver a presença animada da população aqui, espero que seja um momento marcante de muita felicidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.

Capitão Nelson, o prefeito de SG, agradeceu a participação dos segmentos da Viradouro | Foto: Divulgação/-Prefeitura de São Gonçalo

“O sentimento hoje é de um sonho realizado, os desfiles são a celebração de tudo que a liga fez o ano todo para voltar com o carnaval na nossa cidade. A parte social que as escolas praticam nos bairros é muito importante, além da cultura, a geração de empregos aqui no evento também é bacana, estou muito feliz vendo essa história acontecer. Vamos voltar com tudo”, destacou o presidente da Liga SG, Pitty de Menezes.

Desfiles - O projeto do 'Carnaval da Retomada' prevê apresentação de 14 escolas, das quais sete se apresentaram nessa segunda (21), além da Viradouro - como convidada - na seguinte ordem: Acadêmicos do Porto Novo, Mocidade Unidos do Marimbondo, São Gonçalo do Amarante, Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Universo, Unidos do Barro Vermelho e Leões de São Gonçalo.

A Porto Novo abriu a festa, no início da noite de segunda-feira | Foto: Prefeitura de São Gonçalo

O Desfile dessa terça-feira começa às 17h, com abertura do Desfile Aberto a Turmas de Fantasias, como exibição especial, nos mesmos moldes da apresentação da Imperatriz Leopoldinense, logo depois. Em seguida, desfilam na disputa pelo título do Carnaval gonçalense a Pingo D’Água, Unidos de Neves, Império do Porto da Ponte, Alegria de Guaxindiba, Recanto do Engenho, Unidos do Salgueiro e Caprichosos de São Gonçalo.

Desfiles: Quem pode ganhar o 'Carnaval da Retomada'

Acadêmicos do Porto Novo - Co veteramos do 'Carnaval de SG rem atividade na escola, como o presidente Bené do Cavaco, ex-músico da Porto da Pedra, cantor e compositor, a agremiação cumpriu bem o seu papel ao abrir a primeira noite de desfiles, apresentando o enredo ‘O mundo encantado dos autistas’. O bom samba apresentado contrastou com alegorias sem grandiosidade e fantasias mais simples em relação a outras agremiações desfilante da segunda-feira.

A Porto Novo abriu a festa, jácom casa cheia | Foto: Layla Mussi

Mocidade Unidos do Marimbondo - Atradicional azul e branca de São Gonçalo esbanjou empolgação e canto forte na passagem que marcou a apresentação do enredo: ‘Acendam as luzes da avenida, a Marimbondo voltou feliz da vida’. Pequenos detalhes, no entanto, podem tirar décimos preciosos da escola. Logo no início da apresentação, o carro alegórico 'entalou' no pórtico de entrada por largura maior do que o acesso, Solução que só foi resolvida com a retirada dos dois 'queijos' laterais da alegoria. Por falta de sincronia e comunicação entre diretores de alas, a escola abriu um buraco no meio desfile.

A Marimbondo pode perder preciosos, mas foram os pequenos imprevistos, fez uma apresentação bastante aplaudida pelo público | Foto: Layla Mussi/OSG

São Gonçalo do Amarante - Até então, a mellhor da noite na apresentação do enredo ‘Quem dança e canta seus males espanta’. Com canto e 'chão' fortes, a agremiação se credenciou como uma das favoritas à primeira entre as desfilantes de segunda-feira.

A São Gonçalo do Amarante foi uma das melhores do primeiro dia de desfiles | Foto: Layla Mussi/OSG

Acadêmicos do Universo - O nível continuou altíssimo com a passagem da Acadêmicos do Universo, do Gradim. Temida e sempre desfilando pelo título nos últimos anos antes da intrrrupção dos desfiles em São Gonçalo, em 2016, a escola fez uma passagem brilhante ao apresentar o tema ‘Água, fonte da vida’. Também vai brigar pelo titulo da melhor de segunda-feira.

Acadêmicos do Universo foi a última campeã do Carnaval de SG | Foto: Layla Mussi/OSG

Unidos do Barro Vermelho - A escola apostou na própria trajetória no Carnaval na apresentação do enredo ‘Marlene Salgado de Oliveira, meu universo é você!’, sobre a vida e a obra da reitora da Universidade Salgado de Oliveira, que morreu em 2021 de causas naturais. O tema já havia sido usado pela escola no Carnava de Niterói em 2017. Na parte musical, veio reforçada, com o veterano Eraldo Caê no microfone principal Mesmo sem a imponência das demais, destaque para a segunda alegoria, que trazia um painel com o rosto da saudosa educadora. Fora pequenos detalhes - como calçados e composições de fantasias de diferentes cores e modelos entre os desfilantes - que podem tirar pontos preciosos -, cruzou a sambódromo aplaudida pelo público.

U&nidos do Barro Vermelho fez homenagem emocionante à professora Marlene Salgado de OLiveira | Foto: Layla Mussi/OSG

Leões de São Gonçalo - Uma escola da nova geração de agremiações de São Gonçalo. Cumpriu bem o seu papel na apresentação do enredo ‘Oyá, a Rainha dos leões’ , mas não a ponto de estaar no patamar das outras desfilantes, exatamente pelo conjunto da obra - com pouca animação e sem a mesma imponência das concorrentes tanto em fantasias como em alegorias.

Mocidade Independente do Boaçu - Uma das mais tradicionais agremiações desfilantes do Carnaval de São Gonçalo, mostrou a velha 'pegada' do áureos tempos de São Gonçalo na apresentação do enredo ‘Bahia de todos os santos’ com canto forte e beleza plástica, tanto em alegorias como em fantasias. Havia conquistado o tetracampeonato na cidade, até optar em se apresentar no Carnaval dee Niterói , em 2011. Mesmo já com pouco público, fechou bem a primeira noite de desfiles.





Carro da Marimbondo 'entalou' no pórtico de entrada do sambódromo por ter lagura maior do que acesso. Sambistsa agiram com rapidez e conseguiram evitar, aparentemente, a formação de um buraco perto da área de avaliação Layla Mussi

Autor: Layla Mussi





Lavagem da área de desfiles marcou início da festa Palito do Porto