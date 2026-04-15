Motociclista morre em acidente na BR-101, em Niterói

Até o momento, a identidade e a idade da vítima não foram divulgadas - Foto: Divulgação

Até o momento, a identidade e a idade da vítima não foram divulgadas - Foto: Divulgação

Na noite desta terça-feira (14), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão terminou com a morte de um homem na BR-101, em Niterói.

A colisão aconteceu na altura do km 321,7, próximo ao acesso à Ilha da Conceição, no sentido da Ponte Rio-Niterói. De acordo com as primeiras informações, o motociclista teria atingido a parte traseira do caminhão e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Até o momento, a identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

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Equipes da concessionária responsável pela via foram acionadas, assim como agentes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. O

Durante o atendimento da ocorrência, duas faixas da direita ficaram interditadas, mas não houve registro de congestionamento no trecho.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.