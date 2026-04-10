Hemonúcleo de São Gonçalo abre neste sábado até 12h30

O Hemonúcleo de São Gonçalo, no Zé Garoto, vai abrir, neste sábado (11), para facilitar o acesso da população à doação de sangue, das 8h às 12h30. O objetivo é aumentar o número de estoque de sangue na unidade, que atende pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias eletivas, tratamentos e situações de urgência e emergência nas unidades municipais.

A iniciativa oferece uma alternativa para as pessoas que querem doar sangue, mas não podem comparecer durante a semana. A abertura extra aos sábados, que começou no dia 7 de fevereiro e acontece todo primeiro sábado de cada mês, é uma estratégia para estimular a doação. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Neste mês de abril, excepcionalmente, a data foi alterada por conta do feriadão de Páscoa.

Leia também:

Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil

Itaboraí abre inscrições para o projeto Educasom



Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Os interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e fica na Alameda Pio XII, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.