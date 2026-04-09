Funcionário mata chefe após receber advertência no trabalho em Minas Gerais

Um funcionário identificado como Sinésio Omar da Costa Júnior, de 51 anos, que trabalhava no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso em flagrante na terça-feira (7) suspeito de matar o chefe, José Wilson de Oliveira, de 60 anos, após uma advertência por se recusar a cumprir uma ordem.

A esposa de José Wilson, afirmou que ouviu um disparo e correu até a garagem da casa e encontrou o marido caído no chão. O suspeito estava com a arma em mãos parado em frente ao portão e teria perguntado a vítima se ela queria levar outro tiro. Em seguida, o homem atirou para o alto e fugiu. Segundo as investigações, imagens da câmera de monitoramento recolhidas pela corporação registraram que às 16h15 o suspeito chegou à casa da vítima e tocou a campainha, sendo atendido pelo colega de trabalho.

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As imagens também mostraram quando Sinésio retirou a arma da cintura, entrou na casa e, em segundos, saiu correndo com a arma nas mãos. De acordo com informações, o operador de máquinas era um bom profissional, mas não aceitava receber ordens e tinha um temperamento difícil.

Sinésio foi encontrado pela Polícia Militar em Pedra do Indaiá, a 100 km de Piumhi. De acordo com a Polícia Civil, ele estava acompanhado de outras duas pessoas que foram detidas, ouvidas e liberadas. A arma que ele utilizou no crime também foi encontrada e apreendida. Ele foi encaminhado ao Presídio de Piumhi. O corpo de José Wilson foi sepultado no fim da tarde de quarta-feira (8) no Cemitério da Saudade, em Piumhi, no Centro-Oeste de Minas.