Papa pede pelo fim da guerra no Oriente Média antes da Páscoa

O papa Leão XIV, disse ter esperança que a guerra que ocorre no Oriente Médio, chegue ao fim até a Páscoa, que celebrada neste domingo (5).

O pontífice, nascido nos Estados Unidos, pediu que os líderes mundiais busquem o diálogo para que "a paz, especialmente na Páscoa, possa reinar em nossos corações".

Essa será a primeira Páscoa de Leão XIV como o principal líder da Igreja Católica, já que iniciou seu pontificado em maio do ano passado, após o falecimento do Papa Francisco.

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Em entrevista à Rádio Eldorado, o sociólogo Francisco Borba Neto, estudioso das relações entre religião, cultura e política, disse que o fim das guerras tem sido o principal foco de atuação do atual papa.

Segundo ele, uma sinalização clara dessa postura foi o foco da primeira viagem internacional de Leão XIV, entre novembro e dezembro de 2025. "Foi uma tentativa de fortalecer forças políticas que estão interessadas na paz", afirmou.

As forças armadas dos Estados Unidos e de Israel, atacaram o Irã de surpresa com bombardeios, no dia 28 de fevereiro, começando uma guerra com o país do Oriente Médio.