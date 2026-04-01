Carol Portugal e Renato Metello seguem à frente da Ala de Passistas do Tigre

A Porto da Pedra anunciou a renovação de Carol Portugal e Renato Metello como coordenadores da ala de passistas para o próximo Carnaval. Este será o segundo ano da dupla à frente de um dos segmentos mais vibrantes da escola.

Carol Portugal iniciou como passista em 2011, chegou à Porto da Pedra pela oficina de samba no pé, foi premiada como melhor passista da Série Ouro em 2022, tornou-se rainha da ala em 2024 e hoje é diretora do segmento. Renato Metello começou na escola em 2014, também foi premiado como melhor passista da Série Ouro em 2022, já foi Rei do Carnaval e segue para seu segundo ano como diretor da ala de passistas.

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