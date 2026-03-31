Prêmio Jabuti abre inscrições para a 68ª edição

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) abre, nesta terça (31), as inscrições para a 68ª edição do Prêmio Jabuti, que seguem até as 18h (horário de Brasília) de 19 de maio de 2026. Consolidado como um dos mais importantes reconhecimentos da cultura brasileira, o Jabuti chega a esta edição aprofundando seu diálogo com as transformações no entorno do livro, da criação literária às novas formas de circulação e descoberta da leitura.

Entre as principais novidades está a criação da categoria Incentivo à Leitura – Cultura Digital, que reconhece a atuação de criadores de conteúdo que, em ambientes digitais, contribuem de forma consistente para a valorização do livro e incentivo ao hábito da leitura. A iniciativa amplia o escopo do prêmio ao agregar agentes que hoje desempenham papel relevante na circulação da literatura, especialmente entre públicos mais jovens.

As indicações para a nova categoria serão realizadas por meio de consulta pública, aberta no site do prêmio, no mesmo período de 31 de março a 19 de maio. Um júri especializado selecionará os finalistas, que seguirão para votação popular. O vencedor receberá a estatueta do Prêmio Jabuti e o valor de R$ 5 mil.

Outra atualização relevante diz respeito ao Livro do Ano, principal distinção do prêmio. A partir desta edição, obras das categorias Escritor Estreante – Poesia e Escritor Estreante – Romance passam a concorrer à premiação, ampliando o reconhecimento a novas vozes da literatura brasileira. O autor ou autora vencedor(a) poderá escolher participar de uma das principais feiras internacionais do livro: Londres, Bolonha, Frankfurt ou Guadalajara, com despesas custeadas pela CBL e uma agenda de palestras e encontros. A premiação inclui, além da estatueta, o valor de R$ 70 mil.

A categoria anteriormente denominada Fomento à Leitura passa a se chamar Incentivo à Leitura – Projeto, mantendo seu objetivo de reconhecer iniciativas que promovem o acesso ao livro, a formação de leitores e a difusão da leitura no país.

“É com grande satisfação que anunciamos mais uma edição do Prêmio Jabuti, uma iniciativa que mobiliza todo o setor ao longo do ano. Ao incorporar novas frentes e reconhecer diferentes formas de atuação em torno do livro, a CBL reafirma seu compromisso com a ampliação do acesso à leitura e com o fortalecimento do mercado editorial brasileiro”, afirma Sevani Matos, presidente da CBL.

Para Hubert Alquéres, curador do prêmio, as mudanças refletem um movimento mais amplo: “O Prêmio Jabuti acompanha as transformações no campo do livro e da leitura e nas formas como as obras são descobertas e compartilhadas. Hoje, o incentivo ao hábito de ler passa também por novos agentes de promoção da leitura, que atuam em ambientes digitais e ampliam o alcance da literatura. Ao reconhecer esses agentes, o Jabuti amplia seu olhar sobre o universo do livro, sem perder de vista o lugar fundamental da criação literária.”.

A 68ª edição do Prêmio Jabuti contempla 23 categorias, distribuídas em quatro eixos. No eixo Literatura, estão Conto, Crônica, Escritor Estreante – Poesia, Escritor Estreante – Romance, Histórias em Quadrinhos, Infantil, Juvenil, Poesia, Romance de Entretenimento e Romance Literário. No eixo Não Ficção, as categorias são Artes, Biografia e Reportagem, Economia Criativa, Educação, Negócios e Saúde e Bem-estar. O eixo Produção Editorial reúne Capa, Ilustração, Projeto Gráfico e Tradução. Já o eixo Inovação contempla Incentivo à Leitura – Cultura Digital, Incentivo à Leitura – Projeto e Livro Brasileiro Publicado no Exterior.

Podem concorrer obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, desde que possuam ISBN e ficha catalográfica emitidos no Brasil. Não serão aceitas obras que tenham utilizado ferramentas de Inteligência Artificial em tarefas autorais, exceto quando seu uso se configure como objeto de análise, estudo ou crítica, conforme previsto em regulamento.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma www.premiojabuti.com.br. A CBL oferecerá desconto para inscrições realizadas até 29 de abril de 2026, válido para todos os perfis de participantes e modalidades de inscrição.

Os vencedores de cada categoria receberão estatueta e prêmio de R$ 5 mil. No caso da categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, a editora brasileira premiada poderá receber uma bolsa de apoio à tradução ou participação no programa Brazilian Publishers, conforme regulamento.

A composição do júri contará com consulta pública para indicação de nomes, aberta no mesmo período das inscrições. A seleção final será realizada pela Curadoria, com base em critérios de qualificação técnica e isenção.

As informações sobre semifinalistas, finalistas, personalidade literária e cerimônia de premiação serão divulgadas ao longo do ano nos canais oficiais do Prêmio Jabuti e da CBL.