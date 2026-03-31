Jovem é morta por ex-companheiro; suspeita é que ela tenha sido envenenada

Uma jovem, identificada como Marcele Rodrigues Alves da Silva, de 21 anos, foi morta envenenada pelo ex-companheiro identificado como Rodrigo Mendes Araújo, de 45, que não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu em Magé, na Baixada Fluminense, e o agressor acabou preso em flagrante nesta segunda-feira (30). A suspeita é que a jovem tenha ingerido chumbinho.

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A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso de feminicídio. Segundo informações iniciais, a jovem foi encontrada morta dentro de casa, na comunidade de Santa Lúcia, na região de Imbariê, em Duque de Caxias. Policiais do 15° BPM (Duque de Caxias) encontraram o corpo e isolaram a área. Ainda segundo as informações, após o crime, ele teria ingerido o veneno e precisou de atendimento médico. Ele está hospitalizado sob custódia e responderá por feminicídio.