Furtos de energia crescem 7% na área da Enel Rio e mais de 100 são presos

Enel Rio contabilizou um aumento de 7% nas ocorrências de furtos de energia em sua área de concessão, registradas durante as operações de combate a irregularidades realizadas em 2025. O levantamento mostra ainda que mais de 100 pessoas já foram presas em flagrante pelo furto de energia, resultado das ações conduzidas em parceria com a Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). Somente nos dois primeiros meses deste ano, as equipes registraram 30 ocorrências, com 14 prisões efetuadas.

As operações de combate a irregularidades são realizadas pela distribuidora de forma sistemática, com o objetivo coibir o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, que causa prejuízos à rede elétrica, afeta a qualidade do fornecimento e coloca em risco a segurança da população.

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Em 2025, São Gonçalo foi o município da área de concessão da Enel Rio com maior número de ocorrências. Em seguida, estão Niterói, Rio das Ostras, Angra dos Reis e Paraty. Juntos, esses cinco municípios respondem por quase metade dos registros emitidos no último ano. Niterói, São Gonçalo e Rio das Ostras também registraram o maior número de prisões em flagrante.

Comércios irregulares

Do total de casos registrados no ano passado, 62,8% ocorreram em estabelecimentos comerciais e 35,7% em residências. Casos isolados também foram identificados em clientes rurais e grandes consumidores.

Os flagrantes de maior impacto foram realizados em restaurantes, bares, lanchonetes, supermercados, oficinas e outros estabelecimentos. Em junho, técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis, identificaram “gatos” de energia em uma fábrica de falsificação de produtos do ramo de beleza, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, além das ligações diretas e irregulares, sem o medidor de energia, mais de 20 toneladas de produtos falsificados foram apreendidas pelos agentes, mercadorias que eram revendidas em plataformas digitais.

No mesmo mês, em Niterói, os agentes identificaram irregularidades em uma fábrica de gelo, onde também foram encontrados cabos de alumínio de uso exclusivo da distribuidora.

Já em Campos dos Goytacazes, a distribuidora flagrou ligações irregulares no último ano em um bar e arena de beach tênis, uma distribuidora de segurança eletrônica, uma recauchutadora de pneus e uma fábrica de tijolos. As ligações estavam conectadas de forma irregular, ora diretamente à rede da distribuidora, ora com fraudes no medidor de energia. Na fábrica de tijolos, as equipes ainda apreenderam 30 metros de cabos de uso exclusivo da distribuidora.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

“Furtar energia é crime e representa riscos para a sociedade. Além de prejudicar o fornecimento, as ligações irregulares podem provocar curtos-circuitos, choques elétricos e grandes incêndios. A Enel Rio tem intensificado suas ações de orientações e fiscalização, com foco na segurança e na integridade da rede e de todos os clientes”, disse Irapuã Prates, responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.