Após um período de espera e mobilização, o samba do Distrito Federal volta a ganhar a avenida. A UNIESBE anunciou oficialmente o retorno dos desfiles das escolas de samba, que acontecerão nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2026, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, integrando a programação comemorativa pelo aniversário de Brasília, celebrado em 21 de abril.

Após 11 anos sem desfiles oficiais, as escolas de samba do Distrito Federal se preparam para viver um momento histórico de retomada. As datas escolhidas destacam a importância do carnaval no cenário cultural da cidade, conectando a tradição do samba à história de Brasília.

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Ao todo, 16 agremiações participarão dos desfiles, sendo 8 escolas do Grupo Especial e 8 do Grupo de Acesso, trazendo de volta um dos maiores espetáculos da capital federal.

Carnaval de Brasília retorna em abril de 2026 com desfiles organizados pela UNIESBE | Foto: Divulgação

O presidente da UNIESBE, Gleidson Sá, ressalta o simbolismo deste momento: “O retorno do desfile das escolas de samba de Brasília em 2026 é um marco histórico na luta pela sobrevivência do samba em nossa cidade. As 16 escolas estão imbuídas em apresentar qualidade e dar o grito de ‘estamos aqui’. Essa festividade será linda, maravilhosa e carregada de emoção, representando a luta pelo setor e pelo fortalecimento das nossas agremiações. Teremos oito escolas do Grupo Especial e oito do Grupo de Acesso participando dessa grande celebração, que também contará com a abertura dos desfiles com uma escola convidada para cumprir a lei do carnaval no Distrito Federal. Essa luta é importante, envolve muitas famílias e milhares de amantes do samba que estão felizes e emocionados com esse retorno. A partir deste momento, seguiremos lutando com todas as forças para que esse segmento jamais pare novamente.”

Representando as agremiações, o presidente do GRUVIPI, Unidos de Vicente Pires, Luciano Ibiapina, também celebrou o retorno: “O carnaval de Brasília voltar a acontecer é a realização de um sonho coletivo. Foram anos de resistência, de luta e de amor pelo samba. Ver as escolas novamente se preparando para pisar na avenida é emocionante. A GRUVIPI vem com muita garra para fazer um grande desfile e mostrar a força da nossa comunidade. Esse retorno representa esperança, que nunca deixamos morrer em nossos corações.”