Caso Henry Borel: advogados de Jairinho foram condenados a ressarcir danos após abandonar julgamento

Os cinco advogados de Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, foram condenados a ressarcir integralmente os danos causados em decorrência do adiamento do julgamento no caso Henry Borel. A determinação foi feita pela juíza Elizabeth Machado Louro, do II Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (23), depois que os advogados de defesa deixaram o plenário, justificando a falta de acesso a todas as provas.

De acordo com a juíza, a atitude dos advogados de defesa foi um ato atentatório contra a dignidade da Justiça.

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Como prevê o Código de Processo Civil e Penal, a magistrada determinou que a banca de defesa seja responsabilizada pelas despesas financiadas pelo Poder Judiciário e pelo Estado do Rio de Janeiro.

Entre as despesas estão:

Pessoal e segurança: refere-se ao deslocamento de membros do Ministério Público, como os assistentes, jurados, testemunhas e serventuários. Também está incluída a utilização de policiais militares e gastos com escolta dos réus.

Infraestrutura: ligada ao consumo de energia elétrica, à utilização de serviços de limpeza, cabine de som, além da alimentação dos presentes, que já estava encomendada para a sessão.

Prejuízo judiciário: o plenário onde ocorreria o julgamento foi reservado para a semana inteira, o que causou a paralisação de outros processos agendados e a sobrecarga de servidores que organizavam a sessão.

Os valores a serem pagos ainda serão apurados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e pela Procuradoria Geral do Estado.

Fora a condenação financeira, a juíza também determinou o envio de ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que seja instaurada uma investigação sobre possíveis infrações ético-disciplinares dos advogados.

O novo julgamento de Jairo foi remarcado para maio deste ano. Ainda na mesma sessão, a magistrada soltou Monique Medeiros e manteve a prisão de Dr. Jairinho.