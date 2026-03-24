Seleção Brasileira de Power Soccer faz período de treinos em Niterói visando temporada 2026

A programação prevê uma rotina intensa, com treinos distribuídos em até três períodos diários - Foto: Divulgação

A programação prevê uma rotina intensa, com treinos distribuídos em até três períodos diários - Foto: Divulgação

A Seleção Brasileira de Power Soccer inicia, nesta segunda-feira (23), sua segunda semana de treinamentos e imersão técnica em Niterói, como parte da preparação para a temporada 2026. A concentração acontece até quarta-feira (25) na ANDEF, referência nacional na prática do paradesporto.

Os treinos são uma realização do Instituto Abraço Social, com patrocínio da Light, reforçando o papel do investimento social no desenvolvimento do esporte adaptado no país.

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Ao todo, 10 atletas participam da atividade, representando diferentes regiões do Brasil. A maior parte da delegação é formada por jogadores do Rio de Janeiro, além de nomes vindos de Fortaleza, São Paulo e Minas Gerais, consolidando o caráter nacional da equipe.

Treinos intensivos e foco no entrosamento

A programação prevê uma rotina intensa, com treinos distribuídos em até três períodos diários. As atividades incluem ajustes técnicos, organização tática e avaliações de desempenho, além de trabalhos voltados ao fortalecimento do entrosamento entre os atletas.

A comissão técnica também utiliza o período para observar o rendimento individual e coletivo, com foco na evolução da equipe ao longo da temporada.

Investimento social e fortalecimento do paradesporto

A concentração integra o planejamento estratégico da Seleção Brasileira para elevar o nível competitivo e ampliar a visibilidade do Power Soccer. A modalidade, voltada a atletas com deficiência, vem ganhando espaço no cenário esportivo nacional, impulsionada por iniciativas que unem inclusão e alto rendimento.