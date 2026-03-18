Verão termina nesta sexta, mas calor ainda deve continuar no Brasil

O verão está terminando no Brasil, mas as temperaturas elevadas ainda devem continuar por um tempo. A nova inicia oficialmente no dia 20 de março, marcando a chegada do outono no hemisfério sul. Ainda assim, os especialistas falam que a mudança no calendário não significa uma queda imediata nas temperaturas em grande parte do país.

Segundo as previsões meteorológicas, o início do outono em 2026 deve ser marcado por dias ainda quentes e abafados. Nas primeiras semanas da estação, as temperaturas devem se manter parecidas com as do verão, especialmente em regiões do Centro-Sul, onde o calor ainda pode ser frequente. Outra questão apontada pelos meteorologistas é que o mês de março ainda costuma registrar períodos de calor intenso em várias áreas do Brasil. Em alguns casos, as temperaturas podem ultrapassar os 30°C, mesmo com a transição para a nova estação já em andamento.

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A sensação de verão prolongado pode continuar sendo notada por muitos brasileiros. A expectativa é que o clima comece a mudar de forma mais gradual ao longo das próximas semanas, conforme o outono avança e novas massas de ar frios passam a influenciar o tempo no país.

As primeiras ondas de frio só devem avançar com maior força a partir da segunda metade do outono. Isso significa que o clima amis típico da estação, com temperaturas mais amenas e sensação de frio em algumas regiões, podem aparecer apenas entre maio e junho.