Partes de corpo humano são encontradas na Baía de Guanabara, em Niterói

Membros de um corpo humano foram achados por populares que passavam próximo às margens da Baía de Guanabara, no Cais do Porto, em Niterói, na tarde desta quarta-feira (18). Testemunhas informaram que seriam duas pernas.

A Polícia Militar informou que agentes do 12º BPM (Niterói), foram chamados para atender o caso de encontro de partes do corpo na Avenida Feliciano Sodré.

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Quando chegaram ao local indicado, os militares se depararam com os membros inferiores na Baía de Guanabara. Os restos humanos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para serem identificados.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 76ª DP (Centro) e depois encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A ocorrência está sendo investigada, e policiais realizam diligências para entender as circunstâncias.