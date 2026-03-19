Páscoa mais cara: preço do chocolate dispara e exige pesquisa

O chocolate é um dos produtos mais consumidos na Páscoa e, com a aproximação das festividades, os comércios se preparam para a intensa procura do produto. Por isso, os consumidores têm intensificado a pesquisa de preços para garantir chocolate para toda a família sem prejuízo no bolso.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado e Defesa do Consumidor (SEDCON) e o PROCON-RJ, foi identificada uma variação de até 160,32% nos preços de um mesmo produto em diferentes estabelecimentos. Realizada entre os dias 26 de fevereiro e 16 de março, a pesquisa analisou 70 itens, incluindo ovos de Páscoa, barras de chocolate e caixas de bombons, em estabelecimentos físicos e plataformas digitais no estado do Rio de Janeiro. A variação média geral de preços foi de 63,37%, indicando que o consumidor pode pagar significativamente mais caro dependendo do local de compra.

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Na prática, essa diferença é facilmente percebida. Em uma loja de departamentos no Centro de Niterói, os tradicionais ovos de Páscoa variam entre R$ 54,99 e R$ 139,99. Já caixas de bombons e barras de chocolate aparecem como opções mais acessíveis, com preços a partir de R$ 11,99 e R$ 13,99, em promoções que exigem a compra de mais de uma unidade.



Em outro estabelecimento da mesma região, os ovos de Páscoa são encontrados entre R$ 35,85 e R$ 107,90. As caixas de bombom variam de R$ 12,50 a R$ 17,49, enquanto as barras custam entre R$ 7,99 e R$ 8,99.



Preços dos ovos de Páscoa variam bastante entre estabelecimentos | Foto: Layla Mussi

Diante desse cenário, muitos consumidores têm optado por alternativas mais econômicas, como barras de chocolate e caixas de bombom.

Ovos de Páscoa registram aumento e impactam decisão de compra | Foto: Layla Mussi

“Eu acho mais viável comprar barra de chocolate. Os ovos de Páscoa estão muito caros. Lá em casa, o pessoal prefere barra e caixa de bombom. Pretendo comprar duas para cada um, mais ou menos umas 10 barras”, conta a trabalhadora administrativa Luana Lents, de 45 anos.

Para driblar a alta, Luana aposta em opções mais econômicas | Foto: Layla Mussi

Apesar de o movimento nas lojas ainda ser moderado, a expectativa do setor é positiva. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) projeta uma Páscoa com bons resultados para toda a cadeia produtiva.

Consumidores buscam opções mais acessíveis diante dos preços elevados | Foto: Layla Mussi

Para isso, muitos consumidores já iniciaram a principal estratégia para economizar: a pesquisa de preços. O influenciador Jaime Viana, de 65 anos, é um deles. Ele afirma que pretende manter a tradição, mas com adaptações.

“Pretendo comprar porque é tradição, só que, ao invés de comprar um maior, vou comprar um menor e um ovo para dar aquela ‘racha’ na família, porque é tradição, e o resto com barra de chocolate, que fica mais em conta, e o chocolate é o mesmo. Vou driblar os preços pesquisando. Por exemplo, o meu filho viu o Ovo Garoto Caribe por R$ 60,90 em uma loja, e aqui está R$ 77,00. Eu já mandei ele comprar na outra loja, porque está arriscado de vários consumidores pensarem a mesma coisa, e vai acabar ou vão aumentar o preço”, disse Jaime.



Jaime Viana aposta na pesquisa de preços para economizar nas compras | Foto: Layla Mussi

Os preços elevados também impactam quem precisa presentear crianças, atraídas principalmente pelos brindes dos ovos de Páscoa. Ainda assim, a pesquisa de preços segue como aliada.

“Vou comprar um ovo com brinquedo para o meu filho, porque ele gosta da surpresa. Já estou pesquisando os valores e devo comprar mais de um, porque há outras crianças na família”, diz a dona de casa Rayane Moreno, de 33 anos.



Rayane Moreno prioriza a alegria do filho, mas pesquisa preços | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas