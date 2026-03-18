Guarda Ambiental realiza resgates de jacaré e coruja em São Pedro da Aldeia

As ocorrências foram registradas após moradores entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca - Foto: Divulgação

As ocorrências foram registradas após moradores entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca - Foto: Divulgação

A Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia realizou importantes ações de resgate de animais silvestres no município. As ocorrências envolveram um jacaré-do-papo-amarelo, no bairro Camerum, e uma coruja-orelhuda encontrada ferida em área urbana. As ocorrências foram registradas após moradores entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, por meio do WhatsApp institucional.

No primeiro caso, pescadores acionaram a Guarda Ambiental após avistarem um jacaré sob o deck do Camerum. Os agentes aldeenses foram até o local e encontraram o animal agitado devido à presença de muitas pessoas ao redor.

Para garantir a segurança de todos, a equipe orientou os moradores a se afastarem e iniciou a operação com apoio de uma embarcação. O animal foi contido com técnicas adequadas de manejo, que incluem a imobilização da cabeça e das patas, reduzindo o estresse e evitando riscos durante o resgate.

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Após a captura segura, o jacaré foi encaminhado pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca para avaliação médica e cuidados básicos. Em seguida, foi devolvido à natureza, em local apropriado e preservado, garantindo seu bem-estar e a continuidade de seu ciclo natural.

Em outra ocorrência, a Guarda Ambiental resgatou uma coruja-orelhuda encontrada com a asa machucada, sem conseguir voar no bairro Campo Redondo. O acionamento foi feito por moradores e o resgate ocorreu no período da noite.

O animal foi levado para a sede da Secretaria de Meio Ambiente, onde ficou abrigado em um espaço apropriado até o encaminhamento para atendimento veterinário voluntário no dia seguinte.

A Guarda Ambiental destaca que, em casos semelhantes, a população deve evitar se aproximar ou tentar capturar os animais, acionando imediatamente a Secretaria de Meio Ambiente para que o resgate seja realizado com segurança e responsabilidade. As denúncias devem ser feitas pelo número de WhatsApp (22) 99615-7755. É importante lembrar que o número recebe apenas mensagens de texto.