Cratera após obra da Águas do Rio causa transtornos a moradores de Santa Catarina, em São Gonçalo

Moradores da Travessa Maria Jurumenha, no bairro de Santa Catarina, em São Gonçalo, denunciam transtornos por conta de uma cratera em quase toda sua extensão após a troca da rede de abastecimento de água, pela concessionária Águas do Rio. Segundo eles, a perfuração foi feita pouco antes do Carnaval, mas o que motivou a troca da rede - o abastecimento precário - é um problema que se estende há quatro anos.

Como relatado pelo morador André Marcelo, Alvares, 58, os problemas aumentaram depois da instalação de uma nova rede de água, pois a concessionária Águas do Rio não fechou o buraco, o que causa preocupação em relação a acidentes ou danos ao encanamento.

“Eles trocaram mais de 50 metros de rede. Tamparam com areia e pedra, mas não pavimentaram e com a chuva saiu tudo. Está perigoso algum carro cair neste buraco pois é uma descida e pode causar um grande acidente. Além de ter que fazer o serviço outra vez, trocar os cabos novamente”, contou André Marcelo.

Nessa quinta-feira (19), equipes da Águas do Rio estiveram no local e tentaram cobrir a perfuração, o que não teve resultado por conta da forte chuva que atingiu São Gonçalo horas depois.

Em nota, a concessionária Águas do Rio informou que "equipes atuaram, na manhã desta sexta-feira (20), na recomposição do pavimento da Travessa Maria Jurumenha, no bairro Santa Catarina, após ter realizado uma obra para melhoria do abastecimento na região".

O morador confirmou a presença da equipe da Águas do Rio, destacando que realizaram novamente apenas a reposição de areia na perfuração, deixando o local em seguida.