Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2403 | Euro R$ 6,1804
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 72 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 19 de fevereiro de 2026 - 10:14
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa -

As seis dezenas do concurso 2.974 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 72 milhões.

Leia também: 

Homem invade UPA e mata cunhado a facadas

São Gonçalo passa a oferecer novo anticoncepcional de longa duração

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Tags:

Mega Sena PRÊMIO ACUMULADO Sorteio da Sorteio da Mega-Sena

Matérias Relacionadas