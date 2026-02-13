Porto da Pedra recebe Raquel Pacheco, Elisa Sanches, Lourdes Barreto e coletivos no último ensaio de quadra

Porto da Pedra contará um pouco da vida de mulheres profissionais do sexo neste ano na Sapucaí - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

O último ensaio de quadra do Unidos do Porto da Pedra foi marcado por representatividade. O Porto da Pedra recebeu a escritora Raquel Pacheco, conhecida nacionalmente por sua trajetória que inspirou livros e produções audiovisuais, além da atriz Elisa Sanches, da ativista Lourdes Barreto e de diversos coletivos ligados à luta pelos direitos das profissionais do sexo.



Para o presidente Fabrício Montibelo, a presença das convidadas reafirma o posicionamento do Porto da Pedra diante do tema:

“Nosso papel é contar essa história. Essas mulheres não são personagens, são vidas reais, com trajetórias, dores e conquistas. A presença delas aqui mostra que estamos construindo esse Carnaval da forma certa.”

O enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite” mergulha na história, na resistência e na humanidade das profissionais do sexo ao longo do tempo. Ter essas mulheres próximas do Porto da Pedra é fundamental para compreender suas vivências a partir da própria voz delas, respeitando suas trajetórias individuais e entendendo cada realidade em sua singularidade.