Ita Folia 2026: flash mob de Carnaval com aulão de dança vai animar Itaboraí
Evento gratuito acontece no dia 12 de fevereiro e integra a programação do ItaFolia 2026
A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), promoverá na próxima quinta-feira (12/02), um Flash Mob de Carnaval, seguido de um aulão de dança com ritmos carnavalescos, como parte da programação do ItaFolia 2026.
A atividade acontece a partir das 18h30, na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e é aberta ao público.
A proposta é incentivar a prática esportiva, o bem-estar e a integração da população em um clima de alegria e celebração, antecipando o espírito do Carnaval em Itaboraí.
Com muita música, animação e coreografias fáceis de acompanhar, o evento convida pessoas de todas as idades a dançarem e se divertirem juntas, promovendo lazer, saúde e ocupação dos espaços públicos de forma positiva.
O Flash Mob de Carnaval faz parte das ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dentro da programação oficial do ItaFolia 2026, reforçando o compromisso da Prefeitura de Itaboraí com o esporte, a cultura e o entretenimento acessível para toda a população.
Serviço
Data: 12 de fevereiro
Horário: 18h30
Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro