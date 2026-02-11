Ita Folia 2026: flash mob de Carnaval com aulão de dança vai animar Itaboraí

A proposta é incentivar a prática esportiva, o bem-estar e a integração da população em um clima de alegria e celebração, antecipando o espírito do Carnaval em Itaboraí - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), promoverá na próxima quinta-feira (12/02), um Flash Mob de Carnaval, seguido de um aulão de dança com ritmos carnavalescos, como parte da programação do ItaFolia 2026.

A atividade acontece a partir das 18h30, na quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, e é aberta ao público.

A proposta é incentivar a prática esportiva, o bem-estar e a integração da população em um clima de alegria e celebração, antecipando o espírito do Carnaval em Itaboraí.

Com muita música, animação e coreografias fáceis de acompanhar, o evento convida pessoas de todas as idades a dançarem e se divertirem juntas, promovendo lazer, saúde e ocupação dos espaços públicos de forma positiva.

O Flash Mob de Carnaval faz parte das ações da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dentro da programação oficial do ItaFolia 2026, reforçando o compromisso da Prefeitura de Itaboraí com o esporte, a cultura e o entretenimento acessível para toda a população.

Serviço

Data: 12 de fevereiro

Horário: 18h30

Local: Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro