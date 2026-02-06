Obramax oferece mais de 1,6 mil vagas em cursos gratuitos; Confira!

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição - Foto: Divulgação

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição - Foto: Divulgação

O início do ano é um período estratégico para quem deseja se atualizar, ampliar conhecimentos técnicos e se preparar para novas demandas do mercado da construção civil. Atenta a esse movimento, a Obramax, maior atacarejo de materiais de construção do país, oferece mais de 1,6 mil vagas gratuitas para os cursos da Academia de Profissionais ao longo do mês de fevereiro, somando as capacitações presenciais realizadas no Estado do Rio de Janeiro e os cursos online abertos ao público. As atividades presenciais acontecem nas unidades Benfica, Jacarepaguá, Mesquita, Guadalupe, Duque de Caxias e Niterói-Manilha, e as inscrições já estão abertas no site.

Criada em 2018, a Academia de Profissionais surgiu a partir da análise das necessidades dos trabalhadores da construção civil que, apesar de atuarem em um dos setores mais relevantes da economia, ainda enfrentam dificuldades na formação técnica, no reconhecimento profissional e no acesso à informação. Desde então, a iniciativa se consolidou como uma das principais ações privadas de qualificação do setor no país. Ao final de 2025, a Academia alcançou a marca de quase 80 mil profissionais capacitados gratuitamente, reforçando seu papel na renovação da mão de obra, na valorização da profissão e na ampliação de oportunidades de carreira e geração de renda em todo o Brasil.

No Rio de Janeiro, a programação de fevereiro contempla cursos presenciais voltados à prática diária de quem atua na obra, com treinamentos sobre aplicação de argamassas especiais, fixação técnica em drywall, aplicação de cimento queimado, esquadrias, recuperação de concreto e aplicação profissional de cimento. As aulas acontecem em unidades da capital, da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana, com foco em aplicações técnicas alinhadas às demandas do setor.

Além das atividades presenciais, os profissionais também podem participar dos cursos online oferecidos pela Academia de Profissionais ao longo do mês. As formações à distância abordam temas como preparação de base, manuseio de materiais, técnicas de aplicação e sistemas de fixação, ampliando o acesso à capacitação para trabalhadores de diferentes regiões do estado.

As capacitações são gratuitas, oferecem certificado de participação e são realizadas em parceria com fornecedores reconhecidos do setor. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

Confira a programação de fevereiro no Rio de Janeiro:

Cursos Presenciais

● 07/02 – 9h às 14h – Benfica – Fixação Técnica em Drywall

● 07/02 – 9h às 14h – Jacarepaguá – Aplicação Profissional de Cimento Queimado

● 07/02 – 9h às 14h – Mesquita – Treinamento Técnico em Esquadrias: Vedação e Aplicação de Selantes, PU e Espuma Expansiva

● 07/02 – 9h às 14h – Guadalupe – Aplicação de Argamassas Especiais em reparos estruturais e não estruturais

● 07/02 – 9h às 14h – Niterói-Manilha – Recuperação de Concreto com Argamassas Poliméricas

● 21/02 – 9h às 14h – Benfica – Aplicação de Argamassas Especiais em reparos estruturais e não estruturais

● 21/02 – 9h às 14h – Guadalupe – Treinamento Técnico em Esquadrias: Vedação e Aplicação de Selantes, PU e Espuma Expansiva

● 21/02 – 9h às 14h – Duque de Caxias – Preparação Avançada de Superfícies para Pintura Profissional

● 21/02 – 9h às 14h – Niterói-Manilha – Sistema Drywall para Ambientes Úmidos — Técnicas de Instalação e Desempenho

Cursos Online

● 04/02 – 18h às 19h – Série de Construção: Preparação de Base e Escolha Correta de Argamassas ACIII

● 11/02 – 18h às 19h – Série de Construção: Técnicas de Manuseio, Corte e Planejamento para Instalação de Porcelanato

● 18/02 – 18h às 19h – Série de Construção: Aplicação e Assentamento de Porcelanatos

● 25/02 – 18h às 19h – Série de Construção: Porcelanato: Acabamento, correções e patologias mais comuns

