Trapezista sofre acidente durante apresentação de circo em Itapiu

Um trapezista de 27 anos ficou ferido após cair de uma grande altura enquanto realizava uma apresentação do Circo dos Sonhos, na noite da última sexta-feira (30), em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Itaipu foi acionado às 21h08 para atender a ocorrência na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nas proximidades do Shopping Itaipu Multicenter.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Testemunhas relataram que o clima do espetáculo mudou rapidamente após a queda.

O público ficou em choque, com gritos e choro, principalmente entre as crianças que assistiam à apresentação. Nas redes sociais, outro espectador comentou o impacto emocional do acidente e cobrou mais medidas de segurança por parte da direção do circo.