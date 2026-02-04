Falta de energia paralisa Sistema Imunana-Laranjal e afeta abastecimento de água

O Sistema Imunana-Laranjal, gerido pela Cedae, não está operando desde a tarde desta terça-feira (3), informou a Águas do Rio, por meio de um comunicado. A paralisação ocorre por causa de quedas de energia elétrica prejudicando o sistema.

Segundo o informe da concessionária Águas do Rio, concessionária responsável pelo abastecimento de água, o Sistema Imunana-Laranjal não está funcionando desde às 18h28 da última terça-feira, por causa de diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária Enel.

As quedas de energia causaram uma variação súbita de pressão elevatória da água tratada. Após a energia ter sido restabelecida na estação, o reparo dos danos causados estavam previstos para serem finalizados durante a madrugada desta quarta-feira (4), e a distribuição de água será normalizada aos poucos.

Em decorrência desse problema algumas regiões como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá nas localidades de Inoã e Itaipuaçu e Paquetá, podem ter o abastecimento afetado.