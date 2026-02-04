Alameda São Boaventura passará por revitalização com investimento de R$ 172,4 milhões

O projeto inclui a criação de um corredor intermodal, obras de drenagem e outras melhorias - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta terça-feira (03), a Ordem de Início para a execução da revitalização da Alameda São Boaventura, no Fonseca, na Zona Norte da cidade. O objetivo é melhorar a mobilidade e a infraestrutura da via, que possui cerca de três quilômetros de extensão. O prazo de execução das obras é de 24 meses, com investimento total de R$ 172,4 milhões.

Participaram do ato de assinatura o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier; a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Elissa Rasma; o secretário de Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernandes (ZAF); o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões; o presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa; a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves; o secretário regional do Fonseca, Cubango e Caramujo, Andrigo Carvalho; e outras autoridades municipais.

“Essa é uma obra complexa, esperada há décadas e que agora se torna realidade. A revitalização da Alameda vai trazer mais qualidade de vida, qualidade urbana e valorizar o bairro do Fonseca. Hoje assinamos a ordem de início para tirar o projeto do papel”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O projeto inclui a criação de um corredor intermodal, obras de drenagem, requalificação das calçadas para garantir mais acessibilidade, iluminação, revitalização das estações de ônibus e implementação de nova sinalização horizontal e vertical, além da remodelação de cruzamentos, o que vai otimizar o fluxo de pedestres e veículos.

Também serão implantados uma ciclovia, que seguirá por toda a extensão da Alameda – parte da pista será elevada sobre o canal no canteiro central – e um corredor verde, com o plantio de novas espécies de árvores, contribuindo para a melhoria ambiental e a qualidade de vida na região.

“A obra vai contar com investimento em deságue e drenagem, com a construção de uma infraestrutura para levar toda a água do bairro do Fonseca para a Baía de Guanabara, reduzindo os alagamentos na Alameda São Boaventura. O projeto inclui uma ciclovia extraordinária e o aterramento da fiação, focando nos cabos de telefonia e internet, e não nos de alta tensão. Isso vai melhorar muito o aspecto visual e a qualidade urbana, reduzindo a poluição visual”, analisou Rodrigo Neves.

Além disso, uma nova praça será construída na altura do Ponto Cem Réis, na área sob o viaduto de acesso à Ponte Rio-Niterói. O espaço vai contar com quadra poliesportiva e equipamentos de recreação e atividades físicas para crianças e adultos.