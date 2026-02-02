Cacique fecha preparação e planeja desfile histórico em Niterói em 2026
Agremiação inaugura novo percurso em linha reta no Caminho Niemeyer, na sexta-feira (6) cantando vida e obra de Arthur Maia. Direção já idealiza folia em 2027
A escola de samba Cacique da São João fechou a preparação para o desfile oficial no Carnaval de 2026, onde será a primeira a se apresentar, no novo percurso em linha reta criado pelos gestores da folia no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. A vermelha e branca, primeira da Série Ouro a desfilar na próxima sexta-feira (6), reuniu seus segmentos e mostrou um pouco do que preparou, no ensaio da co-irmã, Bugres do Cubango, na Praça do Bumba, no Viçoso Jardim, no último domingo (1).
Atual campeã do Grupo antigo C do Carnaval de Niterói, a Cacique aposta em um ousado plano de desfiles, em que foi buscar na vida e na obra do baixista e produtor musical Arthur Maia a inspiração para tentar levar para o Fonseca, na Zona Norte de Niterói, mais um título. No último fim de semana, as fantasias que serão usadas pelos componentes na histórica apresentação foram ensacadas, para serem entregues até sexta-feira.
A diretoria da escola e o grupo de trabalho estão confiantes em uma grande apresentação, onde serão mostradas as diferentes fases da vida do músico, compositor e instrumentista. "Os figurinos da Cacique da São José vêm desse cuidado: cada cor, cada detalhe tem história, tem música e emoção. Não é fantasia por fantasia, é uma história viva que construiremos juntos na avenida", afirmou o carnavalesco Renato Figueiredo, que encabeçou o 'time' de criação da vermelha e branca.
O trabalho de preparação da escola começou no mês de abril de 2025, logo após a conquista do título da antiga Série (C), atual Série Prata. A integração entre os criadores do enredo e familiares de Arthur Maia, além de ser fundamental para o desenvolvimento do tema, acabou trazendo também muitas adesões ao projeto, não só dos sambistas, mas também de representantes da classe artística em geral.
"Estamos muito felizes com essa grande homenagem e a família estará em peso nesse grande dia. Gratidão aos segmentos da Cacique e à diretoria", disse Mauro Maia, irmão do artista, que esteve presente no evento do fim de semana na Praça do Bumba. A Cacique da São José foi uma das convidadas do ensaio dos segmentos da Bugres do Cubango, escola da Série Prata, que se apresentará para avaliação, no próximo domingo (8).
A diretora executiva da Cacique, Mônica Miranda, ressalta que a escola aposta em fazer apresentação marcante, dentro da história e tradições, graças a um planejamento elaborado, nos mínimos detalhes, e com todos os processos consolidados com sucesso. "Fizemos muita coisa. Além de trazer profissionais qualificados, modernizamos nosso patrimônio no barracão. Temos fantasias novas e lindas", comemora.
Pensando no futuro - A escola está focada na apresentação de 2026, mas já existem movimentações na diretoria não apenas para a avaliação de todo trabalho realizado, mas já no Carnaval de 2027. Logo após o desfile em homenagem Arthur Maia, além de começar a analisar algumas sugestões de enredo, a escola definirá o grupo de trabalho. A tendência, em princípio, é manter a chamada 'espinha dorsal', mantendo quem correspondeu às expectativas.