Cacique fecha preparação e planeja desfile histórico em Niterói em 2026

A escola de samba Cacique da São João fechou a preparação para o desfile oficial no Carnaval de 2026, onde será a primeira a se apresentar, no novo percurso em linha reta criado pelos gestores da folia no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. A vermelha e branca, primeira da Série Ouro a desfilar na próxima sexta-feira (6), reuniu seus segmentos e mostrou um pouco do que preparou, no ensaio da co-irmã, Bugres do Cubango, na Praça do Bumba, no Viçoso Jardim, no último domingo (1).

Atual campeã do Grupo antigo C do Carnaval de Niterói, a Cacique aposta em um ousado plano de desfiles, em que foi buscar na vida e na obra do baixista e produtor musical Arthur Maia a inspiração para tentar levar para o Fonseca, na Zona Norte de Niterói, mais um título. No último fim de semana, as fantasias que serão usadas pelos componentes na histórica apresentação foram ensacadas, para serem entregues até sexta-feira.

A diretoria da escola e o grupo de trabalho estão confiantes em uma grande apresentação, onde serão mostradas as diferentes fases da vida do músico, compositor e instrumentista. "Os figurinos da Cacique da São José vêm desse cuidado: cada cor, cada detalhe tem história, tem música e emoção. Não é fantasia por fantasia, é uma história viva que construiremos juntos na avenida", afirmou o carnavalesco Renato Figueiredo, que encabeçou o 'time' de criação da vermelha e branca.

O trabalho de preparação da escola começou no mês de abril de 2025, logo após a conquista do título da antiga Série (C), atual Série Prata. A integração entre os criadores do enredo e familiares de Arthur Maia, além de ser fundamental para o desenvolvimento do tema, acabou trazendo também muitas adesões ao projeto, não só dos sambistas, mas também de representantes da classe artística em geral.

Escola apresentou segmentos, já confiante em bom desfile | Foto: Divulgação GRES Cacique da São José

"Estamos muito felizes com essa grande homenagem e a família estará em peso nesse grande dia. Gratidão aos segmentos da Cacique e à diretoria", disse Mauro Maia, irmão do artista, que esteve presente no evento do fim de semana na Praça do Bumba. A Cacique da São José foi uma das convidadas do ensaio dos segmentos da Bugres do Cubango, escola da Série Prata, que se apresentará para avaliação, no próximo domingo (8).

Segmentos da Cacique e da Bugres juntos | Foto: GRES Cacique da São José

A diretora executiva da Cacique, Mônica Miranda, ressalta que a escola aposta em fazer apresentação marcante, dentro da história e tradições, graças a um planejamento elaborado, nos mínimos detalhes, e com todos os processos consolidados com sucesso. "Fizemos muita coisa. Além de trazer profissionais qualificados, modernizamos nosso patrimônio no barracão. Temos fantasias novas e lindas", comemora.

Fantasias foram ensacadas no fim de semana | Foto: Divulgação: GRES Cacique da São José

Pensando no futuro - A escola está focada na apresentação de 2026, mas já existem movimentações na diretoria não apenas para a avaliação de todo trabalho realizado, mas já no Carnaval de 2027. Logo após o desfile em homenagem Arthur Maia, além de começar a analisar algumas sugestões de enredo, a escola definirá o grupo de trabalho. A tendência, em princípio, é manter a chamada 'espinha dorsal', mantendo quem correspondeu às expectativas.