Prefeitura de Niterói fecha janeiro com quase mil abordagens contra motos barulhentas

Com essa operação, o mês de janeiro foi encerrado com 951 motociclistas abordados - Foto: Divulgação - Rodrigo Kastrup

A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, realizou na tarde desta sexta-feira (30) mais uma ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas. A operação aconteceu na Rua Doutor Paulo César, no Pé Pequeno, entre 15h e 17h, com foco em motocicletas com escapamento adulterado e outras infrações de trânsito. Mais de cem motociclistas foram abordados no local e, com isso, o mês de janeiro terminou com um total de quase mil abordagens em toda a cidade.

A ação foi coordenada pela NitTrans e contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, da Secretaria de Ordem Pública (SEOP), da Guarda Municipal, do 12º Batalhão de Polícia Militar, do Proeis e do Segurança Presente.

Ao todo, 126 motociclistas foram abordados no Pé Pequeno. Desses, cinco foram autuados, sendo três por escapamento adulterado.

Quatro motocicletas foram recolhidas para o depósito, sendo três por adulteração do cano de descarga. Todos os condutores que conseguiram sanar as irregularidades no local foram liberados.

Com essa operação, o mês de janeiro foi encerrado com 951 motociclistas abordados em ações de fiscalização contra motos barulhentas realizadas em diferentes pontos da cidade.

De acordo com o presidente da NitTrans, Nelson Godá, as ações vão continuar acontecendo de forma permanente.

“Esse trabalho atende diretamente a uma demanda da população, que sofre com o barulho excessivo das motos. Nosso objetivo é garantir mais ordem, segurança e tranquilidade nas ruas. Além da fiscalização, essas ações também têm um papel educativo, para que os motociclistas entendam que precisam respeitar as regras”, afirmou Nelson Godá.