Bloco Tranças e Trançadas faz desfile inaugural no Carnaval de Niterói

Bloco tranças e trançadas vai se apresentar nesse sábado (30) no Centro de Niterói - Foto: Divulgação/Tranças e Trançadas

O Bloco Tranças e Trançadas' fará a estreia oficial na folia no Carnaval de Niterói no próximo dia 31. Os segmentos da agremiação vão se apresentar a partir das 14 horas, na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro, em frente ao Bistrô Raízes, no número 66.

A presidente da agremiação, Roseli Araújo, afirmou que as 'transcistas' vêm trabalhando com união e determinação em busca de um início que possa marcar a história do bloco, que tem o hino oficial composto por Nilo Mocidade. Ele gravou a obra, junto com Jaqueline Moraes e a própria Roselli.

Entre os convidados para a apresentação, estão a bateria Bateria Ritmo Dourado, da Escola de samba niteroiense Império de Charitas, Regida pelo mestre Domenico.

Para quem quiser cair na folia com o Tranças e Trançadas, o abadá do bloco está à venda por R$30. Informações podem ser dadas pelo telefone (21) 97700-5168.

