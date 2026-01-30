Em sua segunda passagem pelo clube, Michael rescinde contrato com o Flamengo

O atacante Michael não é mais jogador do Flamengo. O jogador, de 29 anos, rescindiu seu contrato de forma amigável com o clube carioca nesta sexta-feira (30). O vínculo tinha duração até o final de 2028.

Michael estava em sua segunda passagem pelo Rubro-Negro. Ele retornou em agosto de 2024, mas acabou ficando fora dos planos do técnico Filipe Luís e encerrou esse ciclo pelo Ninho do Urubu com 46 partidas, seis gols e cinco assistências.

Para sair o acordo da rescisão, Flamengo e Michael entraram em consenso sobre um meio-termo dos valores devidos pelo clube ao atacante, e os dois lados flexibilizaram. Ele tinha um salário considerado alto internamente e que foi um empecilho nas negociações com outros clubes, como por exemplo o Santos.

Mesmo livre no mercado, Michael não deve ficar no Brasil. O destino do atacante pode ser a Arábia Saudita. Lá, a janela fecha na próxima segunda-feira, e três clubes demonstraram interesse: Al Ula, Al Shabab e o Al Taawon.

Michael viveu seu melhor momento no início do trabalho de Filipe Luís, no fim de 2024. Na época, se firmou como titular e fez grandes atuações, como por exemplo na vitória sobre o Inter no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Somando as duas passagens, o atacante disputou 151 jogos, 29 gols e 19 assistências.