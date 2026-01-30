Idoso com Alzheimer desaparecido é encontrado no Terminal de Maricá

Roberto, que tem Alzheimer, havia sumido após ir à Prefeitura de Maricá acompanhado por dois irmãos. - Foto: Divulgação

O idoso Roberto Luiz Barros da Silva, de 77 anos, que estava desaparecido desde a manhã de quarta-feira (28), foi encontrado na noite desta quinta-feira (29) no Terminal de Maricá, na Região Metropolitana.

Roberto, que tem Alzheimer, havia sumido após ir à Prefeitura de Maricá acompanhado por dois irmãos. Segundo a família, no momento em que aguardava um dos irmãos retornar ao carro, ele disse que iria ao banheiro, mas acabou não voltando, gerando preocupação entre os familiares.

Durante a tarde do dia do desaparecimento, a família ainda conseguiu manter contato telefônico com o idoso, mas, devido à doença, ele não conseguiu pedir ajuda a pessoas próximas nem informar com precisão sua localização. O último contato ocorreu entre 15h30 e 16h, quando Roberto informou que havia entrado em um ônibus, sem saber exatamente o destino.

Após horas de angústia e buscas, Roberto foi localizado na noite de quinta-feira no Terminal de Maricá.

Um registro de ocorrência havia sido feito na 74ª DP (Alcântara), que acompanhava o caso. No momento do desaparecimento, o idoso vestia blusa bege, bermuda cinza e tênis preto. Morador do bairro Colubandê, em São Gonçalo, Roberto vive na região há mais de 30 anos.

A família agradeceu o apoio e a mobilização de todos que ajudaram na divulgação do caso.