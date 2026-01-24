Previsão: Tempo instável continua ao longo da semana? Confira!

Os próximos dias devem continuar com clima atipicamente instável para o verão na região metropolitana.

Segundo a previsão do tempo, em São Gonçalo, o cenário se mantém parecido neste domingo: as projeções indicam sol entre nuvens e chuva passageira ao longo do dia. As precipitações tendem a surgir de forma isolada e rápida, podendo ocorrer tanto durante a tarde quanto no período noturno.

O mesmo acontece na segunda-feira, com possibilidade de tempestades intensas ao longo do dia.

As máximas novamente ficam em torno dos 26°C a 28°C.



Já na terça-feira, a máxima chega a 30°C, com previsão de chuva leve. Na quarta e quinta, a temperatura tende a aumentar um pouco mais, chegando a máxima de 31°C, para novamente baixar na sexta-feira (30), que tem previsão de pancadas de chuva ao longo de todo o dia.