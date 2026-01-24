Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2837 | Euro R$ 6,212
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de janeiro de 2026 - 13:19
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana -

As seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 63 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Matérias Relacionadas