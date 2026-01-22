Conheça o Bloco Tranças e Trançadas, que estreia no Carnaval de Niterói

Tranças e Trançadas se apresenta no próximo dia 31, a partir de 14 horas - Foto: Divulgação

Niterói já tem o 'caçulinha' do Carnaval 2026. É o Bloco Tranças e Trançadas', que fará a estreia oficial na folia na cidade no próximo dia 31. Os segmentos da agremiação vão se apresentar a partir das 14 horas, na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro, em frente ao Bistrô Raízes, no número 66.

A presidente da agremiação, Roseli Araújo, afirmou que os 'transcistas' vêm trabalhando com união e determinação em busca de um início que possa marcar a história do bloco, que tem o hino oficial composto e gravado oficialmente por Hugo Araújo, o Hugo Camburão, seu pai.

"Ao levar as tranças para o centro do Carnaval, o bloco valoriza e fortalece o trabalho das transcistas e transforma a festa em um espaço de visibilidade, respeito e autoestima", declarou.

Para quem quiser cair na folia, o abadá do bloco está à venda por R$30. Informações podem ser dadas pelo telefone (21) 97700-5168.

Ouça o hino do bloco: