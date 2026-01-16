Verão exige atenção redobrada aos cuidados com os pets

O calor excessivo pode representar riscos à saúde dos animais, provocando desde queimaduras nas patas até quadros graves de hipertermia, que podem levar à morte se não forem identificados e tratados rapidamente - Foto: Divulgação

Com a chegada do verão e o aumento significativo das temperaturas, os cuidados com os pets precisam ser intensificados. O calor excessivo pode representar riscos à saúde dos animais, provocando desde queimaduras nas patas até quadros graves de hipertermia, que podem levar à morte se não forem identificados e tratados rapidamente.

De acordo com o médico-veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), Diogo Alves, é fundamental que os responsáveis estejam atentos aos sinais de desconforto térmico.

“Ofegação intensa, apatia, salivação excessiva, gengivas avermelhadas e dificuldade para respirar são sinais de alerta. Ao perceber qualquer um deles, o animal deve ser levado imediatamente a um médico-veterinário”, orienta.

Um dos mitos mais comuns nessa época do ano é a tosa como solução para o calor. Segundo Diogo Alves, a prática nem sempre é indicada.

“A pelagem tem função de proteção térmica e solar. Em muitos casos, a tosa excessiva pode expor a pele do animal a queimaduras e até favorecer problemas dermatológicos. A indicação deve ser sempre avaliada por um médico-veterinário, respeitando a raça, o tipo de pelo e a condição de saúde do animal”, explica.

O presidente do CRMV-RJ também faz um alerta especial para os pets braquicefálicos, como cães das raças bulldog, pug e shih-tzu, além de gatos persas.

“Esses animais já apresentam dificuldades respiratórias naturais e, no calor, o risco de hipertermia é ainda maior. Ambientes ventilados, acesso constante à água fresca e evitar esforços físicos são cuidados indispensáveis”, ressalta.

Outro ponto que gera dúvidas é se o banho é recomendado quando o animal passa mal por causa do calor. Diogo Alves esclarece que o procedimento deve ser feito com cautela.

“Não é indicado dar banho gelado ou submeter o animal a choques térmicos. O resfriamento deve ser gradual, com água em temperatura ambiente, enquanto o pet é encaminhado com urgência para atendimento médico veterinário”, afirma.

Entre os cuidados essenciais durante o verão estão evitar passeios nos horários mais quentes do dia — geralmente entre 10h e 16h —, já que o asfalto pode causar queimaduras nas patas. O uso de protetor solar específico para cães, especialmente em áreas mais expostas, como focinho e orelhas, também é recomendado. Além disso, a hidratação deve ser constante, com água limpa e fresca sempre disponível, e a oferta de ambientes sombreados e ventilados.

O CRMV-RJ reforça que, diante de qualquer alteração no comportamento ou sinais de mal-estar, a orientação é buscar imediatamente um médico-veterinário, garantindo a saúde e o bem-estar dos animais durante o período mais quente do ano.