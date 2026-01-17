Helicóptero cai em área de mata e deixa três mortos em Guaratiba

De acordo com a corporação, o helicóptero, um Robinson R44 II de prefixo PS-GJS, transportava três ocupantes, que não resistiram ao impacto - Foto: Divulgação/Rede Social

Três pessoas morreram após a queda de um helicóptero na manhã deste sábado (17), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A aeronave caiu em uma região de mata próxima à Avenida Levy Neves, na esquina com a Rua Tasso da Silveira, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o helicóptero, um Robinson R44 II de prefixo PS-GJS, transportava três ocupantes, que não resistiram ao impacto. Os bombeiros foram acionados por volta das 9h55, após testemunhas chegarem ao local e comunicarem o acidente.

Relatos indicam que a aeronave havia decolado do Helimar/Heli-Rio, no Recreio dos Bandeirantes, e teria passado pelo Clube Céu, em Sepetiba, antes da queda. Ainda segundo testemunhas, houve troca de piloto durante o trajeto e, pouco antes do desaparecimento, o helicóptero realizava manobras conhecidas como “circuito”.

No início da tarde, equipes de resgate permaneciam mobilizadas na tentativa de retirar os corpos da área de mata. Helicópteros e viaturas dos bombeiros ficaram posicionados em um terreno descampado próximo ao local do acidente, conforme imagens aéreas exibidas pela TV.

Investigação em andamento

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o caso está sendo investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), sediado no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a chamada Ação Inicial da ocorrência.

Segundo a FAB, essa etapa envolve a coleta e confirmação de dados, preservação de vestígios, análise preliminar dos danos à aeronave e levantamento de informações que possam contribuir para a apuração das causas do acidente.

A Aeronáutica destacou que a investigação será concluída no menor prazo possível, respeitando a complexidade do caso. Ao final dos trabalhos, o Relatório Final SIPAER será divulgado no site do CENIPA, conforme prevê o Código Brasileiro de Aeronáutica.